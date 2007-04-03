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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2125212621272128

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:41

карбо
0,057003 $ -15.5%
0,00000211 BTC -15.3%
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:59

  lrs7719 написав:Посмотрим.

Биток растет - рипл не растет. Биток пойдет на коррекцию - рипл пойдет на 7 центов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:00

  proftpd66 написав:карбо
0,057003 $ -15.5%
0,00000211 BTC -15.3%

Не продал вчера?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:03

  Diego написав:зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...

Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.

Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.

По битку идет заманивание покупателей.

Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 29 гру, 2020 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:03

Подскажите, почему стеллар сегодня падает вместе с риплом? Если рипл засудят, это чем-то угрожает стеллару?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:13

  ishvara написав:Подскажите, почему стеллар сегодня падает вместе с риплом? Если рипл засудят, это чем-то угрожает стеллару?

Киты тренируются на нишевых монетах, чтоб понять примерно как сейчас у хомяка с деньгами, чтоб понять, сколько из $720 млрд капитализации криптовалют можно ему реально впарить на распродаже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кардано с одного места сорвалась.Практически всегда,уже подметил,рост альты начинается с этой монеты.Ростет она,потом все остальное-она курит и топчется после..Сижу чешу репу,что с ней делать.Поддержек и уровней уева туча...0.2, 0.245-0.254, 0.3, 0.34 Но кратковременных и "колких" Докуда держать?? Ничего не понятно-ушла в даль.Капа уже как у КэШа практически.Может сдуться одномоментно.Че с ней делать?
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:23

  ishvara написав:Подскажите, почему стеллар сегодня падает вместе с риплом? Если рипл засудят, это чем-то угрожает стеллару?

Стеллар есть чуть менее скамный рипл, но суть такая же.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ликвидация по моим прикидкам $700к-$750к по причине невозможности платить за расходы по шорту 20 биткоинов и 1000 эфира (~$100 в день)

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