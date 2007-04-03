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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2126212721282129

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:46

  osafly написав:Кардано с одного места сорвалась.Практически всегда,уже подметил,рост альты начинается с этой монеты.Ростет она,потом все остальное-она курит и топчется после..Сижу чешу репу,что с ней делать.Поддержек и уровней уева туча...0.2, 0.245-0.254, 0.3, 0.34 Но кратковременных и "колких" Докуда держать?? Ничего не понятно-ушла в даль.Капа уже как у КэШа практически.Может сдуться одномоментно.Че с ней делать?


Если точки входа ниже 0.1 то выключить терминал и пойти на улицу воздухом дышать.
lrs7719
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