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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:46
osafly написав:
Кардано с одного места сорвалась.Практически всегда,уже подметил,рост альты начинается с этой монеты.Ростет она,потом все остальное-она курит и топчется после..Сижу чешу репу,что с ней делать.Поддержек и уровней уева туча...0.2, 0.245-0.254, 0.3, 0.34 Но кратковременных и "колких" Докуда держать?? Ничего не понятно-ушла в даль.Капа уже как у КэШа практически.Может сдуться одномоментно.Че с ней делать?
Если точки входа ниже 0.1 то выключить терминал и пойти на улицу воздухом дышать.
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