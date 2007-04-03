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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:46
osafly написав:
Кардано с одного места сорвалась.Практически всегда,уже подметил,рост альты начинается с этой монеты.Ростет она,потом все остальное-она курит и топчется после..Сижу чешу репу,что с ней делать.Поддержек и уровней уева туча...0.2, 0.245-0.254, 0.3, 0.34 Но кратковременных и "колких" Докуда держать?? Ничего не понятно-ушла в даль.Капа уже как у КэШа практически.Может сдуться одномоментно.Че с ней делать?
Если точки входа ниже 0.1 то выключить терминал и пойти на улицу воздухом дышать.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:43
Востаннє редагувалось чик
в Вів 29 гру, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:51
Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?
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ishvara
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:07
ishvara написав:
Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?
За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5 стоит вывод
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Zebra
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