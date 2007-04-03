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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2127212821292130>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:46

  osafly написав:Кардано с одного места сорвалась.Практически всегда,уже подметил,рост альты начинается с этой монеты.Ростет она,потом все остальное-она курит и топчется после..Сижу чешу репу,что с ней делать.Поддержек и уровней уева туча...0.2, 0.245-0.254, 0.3, 0.34 Но кратковременных и "колких" Докуда держать?? Ничего не понятно-ушла в даль.Капа уже как у КэШа практически.Может сдуться одномоментно.Че с ней делать?


Если точки входа ниже 0.1 то выключить терминал и пойти на улицу воздухом дышать.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

от вам и рипл... https://t.me/s/dowjones_crypto
Востаннє редагувалось чик в Вів 29 гру, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:51

Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:07

  ishvara написав:Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?

За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Какое же это было прозрение слить это риплог0вно по 0.69. А потом откупив по 0.5 (по глупости) фиксануть микролося, когда он только начал валиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:18

  Zebra написав:
  ishvara написав:Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?

За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5 стоит вывод

То есть обмен внутри биржи между криптами - только 0.25%, а вывод в гривну - согласно прейскуранту? ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:23

  ishvara написав:
  Zebra написав:
  ishvara написав:Подскажите, если кто торгует на Куне, такой вопрос: у меня есть эфир, к примеру. Там стоит комиссия на вывод 3.5$. Если я его поменяю на USDT, с меня снимут эту комиссию или нет? И, соответственно, если буду потом менять USDT на что-то, будет комиссия 5$?

За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5 стоит вывод

То есть обмен внутри биржи между криптами - только 0.25%, а вывод в гривну - согласно прейскуранту? ))

да
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:25

  Zebra написав:
  Diego написав:зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...

Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.

Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.

По битку идет заманивание покупателей.

Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю.

Буду держать - много не потеряю, а если пойдет на 100К (чего я ожидаю) - я уже обратно не откуплю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:25

  airmax78 написав:Какое же это было прозрение слить это риплог0вно по 0.69. А потом откупив по 0.5 (по глупости) фиксануть микролося, когда он только начал валиться.

еще не поздно фиксануть лося по битку
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:28

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Какое же это было прозрение слить это риплог0вно по 0.69. А потом откупив по 0.5 (по глупости) фиксануть микролося, когда он только начал валиться.

еще не поздно фиксануть лося по битку

Верю в туземун по бетховену. Все остальное - обнулится. В конце концов обнулится биткоин. Но до этого далеко.
airmax78
 
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