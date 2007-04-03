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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2127212821292130

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:44

Карбо никто не берет. Коррекция
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:05

  proftpd66 написав:Карбо никто не берет. Коррекция

Кто бы мог подумать-та?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:30

  proftpd66 написав:Карбо никто не берет. Коррекция


хто таке крабо
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:48

  Zebra написав:За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5 стоит вывод


Еще хочу уточнить один момент: если я меняю эфир на гривну, но не вывожу с биржи, с меня все равно возьмут комиссию 3,5$ Или это только в случае вывода с биржи?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:24

  ishvara написав:
  Zebra написав:За каждую сделку там будет комиссия 0.25%
а вывод будет стоить столько, сколько написано для конкретной монеты - USDT у них $5 стоит вывод


Еще хочу уточнить один момент: если я меняю эфир на гривну, но не вывожу с биржи, с меня все равно возьмут комиссию 3,5$ Или это только в случае вывода с биржи?

Возьмут 0.25%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:51

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Diego написав:зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...

Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.

Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.

По битку идет заманивание покупателей.

Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю.

Буду держать - много не потеряю, а если пойдет на 100К (чего я ожидаю) - я уже обратно не откуплю.


Какой Вы наивный :lol: Да потеряете и потеряете прилично,кто бы сомневался.Первый 023 уровень на 24100,038 на 21500,куда может сходить как по мановению палочки,а если упадет ниже,представьте сколько можно потерять просто на коррекции,ее дождаться нельзя что ли было??Мне кажется если он даже на 38 сходит,..ер он даже свой хай повторит.Какие нафиг 100К?? Да и купить по 27К чтоб заработать максимум несколько тыс,которые размажутся тонким слоем,если это не полный биткоин...Жесть короче,а не стратегия. И какая по Вашему у него будет капитализация на 100К?? Некоторым хомякам можно будет сразу на пенсию выйти досрочно,купить по Феррари и улететь в Лас Вегас насовсем!Мечта и сказки Венского леса :mrgreen: Биткоин скоро будет править всем миром походу,с такой капитализацией...Один 100К ждет,другой свой член собирался съесть.Сказочники-братья Гримм!

P\S.
Через несколько недель дед Байден вступит в должность официально.Думаю этот бл...цирк на рынках,закончится после этого события в течении нескольких месяцев.Пора наводить реально порядок,после рыжего клована.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:02

osafly 100К. Так и будет. А потом уже коррекция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:04

  airmax78 написав:osafly 100К. Так и будет. А потом уже коррекция.

Чтоб 100к было надо еще раз 10 объявить количественное смягчение.
Zebra
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  #<1 ... 2127212821292130
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