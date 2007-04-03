Додано: Вів 29 гру, 2020 22:51

airmax78 написав: Zebra написав: Diego написав: зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный... зашел в рипл по 0.32 на 4к, можете поржать с меня, сижу грустный...

Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.



Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.



По битку идет заманивание покупателей.



Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю. Когда биток будет лететь вниз, будут заскакивать в него по 25к, 24к, 22к, 20к, 19к, 18к - халява типа. Классика жанра.Рипл - это тренировка. Киты прощупывают хомячков, сколько они денег готовы на падении потратить.По битку идет заманивание покупателей.Макс - сливайся по 27к в безубыток при первой же возможности, точно тебе говорю.

Буду держать - много не потеряю, а если пойдет на 100К (чего я ожидаю) - я уже обратно не откуплю. Буду держать - много не потеряю, а если пойдет на 100К (чего я ожидаю) - я уже обратно не откуплю.

Какой Вы наивныйДа потеряете и потеряете прилично,кто бы сомневался.Первый 023 уровень на 24100,038 на 21500,куда может сходить как по мановению палочки,а если упадет ниже,представьте сколько можно потерять просто на коррекции,ее дождаться нельзя что ли было??Мне кажется если он даже на 38 сходит,..ер он даже свой хай повторит.Какие нафиг 100К?? Да и купить по 27К чтоб заработать максимум несколько тыс,которые размажутся тонким слоем,если это не полный биткоин...Жесть короче,а не стратегия. И какая по Вашему у него будет капитализация на 100К?? Некоторым хомякам можно будет сразу на пенсию выйти досрочно,купить по Феррари и улететь в Лас Вегас насовсем!Мечта и сказки Венского лесаБиткоин скоро будет править всем миром походу,с такой капитализацией...Один 100К ждет,другой свой член собирался съесть.Сказочники-братья Гримм!P\S.Через несколько недель дед Байден вступит в должность официально.Думаю этот бл...цирк на рынках,закончится после этого события в течении нескольких месяцев.Пора наводить реально порядок,после рыжего клована.