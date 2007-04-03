Похоже, что мир деградировал, иначе, вообще, как можно поверить в такую чушь - ладно спекулянты, но построено же все это на верующих в вечный рост в цене во много раз этого цифрового кода и откладывании его на пенсию. Еще и сами анонсируют свою же покупку:
Котирующаяся на Канадской фондовой бирже (CSE) компания NexTech AR Solutions анонсировала покупку биткоинов на $2 млн в рамках стратегии диверсификации и распределения капитала
Они дураки? Всем рассказали, чтоб другие начали следовать и покупать и подняли цену, чтоб самим купить дороже? Похоже, на этом уровне хайпа уже прокатывает любой бред. Таки что-то знают - наверное, что Байден убьет пирамиду, и накручивают всеми возможными способами, чтоб слиться по-максимуму - весь трэшак, конечно, не сольют, но хоть процентов 5 "китам" нужно успеть по этим ценам.