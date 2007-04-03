Додано: Вів 29 гру, 2020 23:22

Котирующаяся на Канадской фондовой бирже (CSE) компания NexTech AR Solutions анонсировала покупку биткоинов на $2 млн в рамках стратегии диверсификации и распределения капитала

Кому эти "киты", которые сейчас якобы покупают, потом будут продавать за такие космические деньги весь этот трэшак? Печатному станку что ли?Похоже, что мир деградировал, иначе, вообще, как можно поверить в такую чушь - ладно спекулянты, но построено же все это на верующих в вечный рост в цене во много раз этого цифрового кода и откладывании его на пенсию. Еще и сами анонсируют свою же покупку:Они дураки? Всем рассказали, чтоб другие начали следовать и покупать и подняли цену, чтоб самим купить дороже? Похоже, на этом уровне хайпа уже прокатывает любой бред. Таки что-то знают - наверное, что Байден убьет пирамиду, и накручивают всеми возможными способами, чтоб слиться по-максимуму - весь трэшак, конечно, не сольют, но хоть процентов 5 "китам" нужно успеть по этим ценам.