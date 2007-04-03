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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2129213021312132>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:22

Кому эти "киты", которые сейчас якобы покупают, потом будут продавать за такие космические деньги весь этот трэшак? Печатному станку что ли?
Похоже, что мир деградировал, иначе, вообще, как можно поверить в такую чушь - ладно спекулянты, но построено же все это на верующих в вечный рост в цене во много раз этого цифрового кода и откладывании его на пенсию. Еще и сами анонсируют свою же покупку:
Котирующаяся на Канадской фондовой бирже (CSE) компания NexTech AR Solutions анонсировала покупку биткоинов на $2 млн в рамках стратегии диверсификации и распределения капитала

Они дураки? Всем рассказали, чтоб другие начали следовать и покупать и подняли цену, чтоб самим купить дороже? Похоже, на этом уровне хайпа уже прокатывает любой бред. Таки что-то знают - наверное, что Байден убьет пирамиду, и накручивают всеми возможными способами, чтоб слиться по-максимуму - весь трэшак, конечно, не сольют, но хоть процентов 5 "китам" нужно успеть по этим ценам.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:34

  airmax78 написав:osafly 100К. Так и будет. А потом уже коррекция.


Хорошо!Пусть будет по Вашему! Так тому и быть,договорились.Только больше об этом-никому! :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:42

  osafly написав:Пора наводить реально порядок,после рыжего клована.

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:43

  osafly написав:
  airmax78 написав:osafly 100К. Так и будет. А потом уже коррекция.


Хорошо!Пусть будет по Вашему! Так тому и быть,договорились.Только больше об этом-никому! :mrgreen:

Необратимость этого идиотизма пугает. Но так оно и будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:33

  airmax78 написав:osafly 100К. Так и будет. А потом уже коррекция.


300 пишуть, вже в 2021!

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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:40

Похоже, фаанг уже не справляется с ролью накопителя лишних долларов, надо что-то более высокодоходное и абсурдное, чтоб можно было быстро стерилизовать в нужный момент, таки решили, что после Трампа хоть трава не расти, судя по темпам.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:04

Всё по плану, идём на 30к
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:19

  phantom_systems написав:Всё по плану, идём на 30к

  Zebra написав:биток идет на 34к-36к - сомнений нет

Зебра - повелитель курса
и откуда он все знает?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

грейскейл начали хриплы сливать, -9 млн за 24 часа.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрывать в безубыток или подождать?
airmax78
 
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