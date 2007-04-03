Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.
Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.