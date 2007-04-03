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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2129213021312132

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:14

Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.

Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19

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J
 
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https://coinforce.ru/news/crypto/glava- ... j-bumagoj/
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37

  ishvara написав:https://coinforce.ru/news/crypto/glava-ripple-zaveril-chto-kompaniya-vyzhivet-dazhe-esli-xrp-priznayut-cennoj-bumagoj/

как-то владельцев самых толстых кошельков это не очень убедило, хорошо если "жизнь" рипла после СЕК хотя бы в 1 цент оценят.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19

  hxbbgaf написав:
Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.

Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.

То вы столько лет доллар хоронили, а теперь пытаетесь похоронить то, что пытается похоронить доллар. Какой-то вы непоследовательный. Чего вы зациклились на физическом золоте - это пережиток далекого прошлого.
airmax78
 
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