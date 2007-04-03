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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:14
Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.
Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:30
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ishvara
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37
ishvara написав:
https://coinforce.ru/news/crypto/glava-ripple-zaveril-chto-kompaniya-vyzhivet-dazhe-esli-xrp-priznayut-cennoj-bumagoj/
как-то владельцев самых толстых кошельков это не очень убедило, хорошо если "жизнь" рипла после СЕК хотя бы в 1 цент оценят.
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Aviq
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19
hxbbgaf написав:
Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.
Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.
То вы столько лет доллар хоронили, а теперь пытаетесь похоронить то, что пытается похоронить доллар. Какой-то вы непоследовательный. Чего вы зациклились на физическом золоте - это пережиток далекого прошлого.
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airmax78
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