Додано: Сер 30 гру, 2020 13:31

airmax78 написав: Закрывать в безубыток или подождать? Закрывать в безубыток или подождать?

Конечно подождать.У Вас что,раздвоение личности что ли?? Вчера 100К,сегодня сливать.Только договорились до компромисса и вот! Страшно??? Так это только начало!Только на 100К сливать и ни центом меньше! Идея-это такая неосязаемая материя,что за нее практически всегда нужно страдатьиначе,она теряет свой смысл.Я вот реально балдею от Рипла.Глядя на то,что по нему произошло,мне кажется это задумка такая была.Крупные держатели что то знали 100%,что будет какой то шухер,или был какой то инсайд по поводу иска.Поэтому этот "тупой топор" и подкинули на 0.7$,чтоб слили те,кому нужно.Хомяки же испытав оргазм и поверив в рост на 1$ и выше,остались по прежнему в монете,а особо одаренные,еще и притарили ее на первых двух миникоррекциях по 0.45-0.5 баков.В итоге-по факту имеем по сути ограниченный предстоящий делистинг этого дерьма на многих топ биржах,то о чем писал сразу после новостей,тогда это казалось невероятным.Но увы.За рипл лучше всего забыть в ближайшее время,даже если цена упадет неприлично низко.Скорее всего,он "воскреснет из пепла" и все порешает со временем,но добирать его нужно будет по нескольку центов,куда вскоре цену загонят.Или же он просто исчезнет,соскамившись с скатившись ниже плинтуса,имитируя какую то деятельность,чтоб докачивать бабло из наивных,выпуская новые и новые монеты миллионами,что он собственно и делал на всем периоде своего никчемного существования.