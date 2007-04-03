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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:14
Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.
Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19
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J
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:30
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ishvara
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37
ishvara написав:
https://coinforce.ru/news/crypto/glava-ripple-zaveril-chto-kompaniya-vyzhivet-dazhe-esli-xrp-priznayut-cennoj-bumagoj/
как-то владельцев самых толстых кошельков это не очень убедило, хорошо если "жизнь" рипла после СЕК хотя бы в 1 цент оценят.
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Aviq
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:19
hxbbgaf написав:
Компания, под управлением которой находится $9,3 млрд, откроет доступ к SkyBridge Bitcoin Fund для потенциальных клиентов 4 января 2021 года. Минимальная сумма инвестиций составит $50 000.
«Биткоин — это цифровое золото. Он лучше, чем сам физический металл», — говорится в презентации.
Первая криптовалюта названа формирующимся классом активов с привлекательным соотношением спроса и предложения и уже не столь высокими рисками.
Они уже 1000 раз повторяют эту мантру. Так что цель видна невооруженным глазом - отвадить от покупки золота, пока сами его скупают, а вы цифровой код скупайте, еще и на хаях - все срочно бежать покупать 4 января... А то потом Байден малину попортит, уже не купите по такой цене, купите за 2 доллара.
То вы столько лет доллар хоронили, а теперь пытаетесь похоронить то, что пытается похоронить доллар. Какой-то вы непоследовательный. Чего вы зациклились на физическом золоте - это пережиток далекого прошлого.
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airmax78
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:31
airmax78 написав:
Закрывать в безубыток или подождать?
Конечно подождать.У Вас что,раздвоение личности что ли?? Вчера 100К,сегодня сливать.Только договорились до компромисса и вот! Страшно??? Так это только начало!
Только на 100К сливать и ни центом меньше! Идея-это такая неосязаемая материя,что за нее практически всегда нужно страдать
иначе,она теряет свой смысл.
Я вот реально балдею от Рипла.Глядя на то,что по нему произошло,мне кажется это задумка такая была.Крупные держатели что то знали 100%,что будет какой то шухер,или был какой то инсайд по поводу иска.Поэтому этот "тупой топор" и подкинули на 0.7$,чтоб слили те,кому нужно.Хомяки же испытав оргазм и поверив в рост на 1$ и выше,остались по прежнему в монете,а особо одаренные,еще и притарили ее на первых двух миникоррекциях по 0.45-0.5 баков.В итоге-по факту имеем по сути ограниченный предстоящий делистинг этого дерьма на многих топ биржах,то о чем писал сразу после новостей,тогда это казалось невероятным.Но увы.За рипл лучше всего забыть в ближайшее время,даже если цена упадет неприлично низко.Скорее всего,он "воскреснет из пепла" и все порешает со временем,но добирать его нужно будет по нескольку центов,куда вскоре цену загонят.Или же он просто исчезнет,соскамившись с скатившись ниже плинтуса,имитируя какую то деятельность,чтоб докачивать бабло из наивных,выпуская новые и новые монеты миллионами,что он собственно и делал на всем периоде своего никчемного существования.
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osafly
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:00
osafly написав:
Я вот реально балдею от Рипла.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:16
airmax78 написав:
Закрывать в безубыток или подождать?
RSI что на недельном, что на лунном таймфрейме > 80.
Всегда биток после такой перекупленности корректировался минимум на 40%
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:50
Zebra написав: airmax78 написав:
Закрывать в безубыток или подождать?
RSI что на недельном, что на лунном таймфрейме > 80.
Всегда биток после такой перекупленности корректировался минимум на 40%
Не в этот раз, мне кажется. Упадет - усреднюсь.
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airmax78
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:10
Zebra написав: airmax78 написав:
Закрывать в безубыток или подождать?
RSI что на недельном, что на лунном таймфрейме > 80.
Всегда биток после такой перекупленности корректировался минимум на 40%
а что происходит когда месячный RSI > 80 ?
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