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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:15
Zebra написав: ishvara написав:
То есть обмен внутри биржи между криптами - только 0.25%, а вывод в гривну - согласно прейскуранту? ))
да
а есть на этих вот биржах вывод в доллары?
или весь мир через гривну выводит?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:34
Уже и 27К кажется неплохим уровнем для входа...
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:09
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
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