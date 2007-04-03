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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2130213121322133

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:15

  Zebra написав:
  ishvara написав:То есть обмен внутри биржи между криптами - только 0.25%, а вывод в гривну - согласно прейскуранту? ))

да

а есть на этих вот биржах вывод в доллары?
или весь мир через гривну выводит?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже и 27К кажется неплохим уровнем для входа...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:25

  airmax78 написав:Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.

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