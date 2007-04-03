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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:15
Zebra написав: ishvara написав:
То есть обмен внутри биржи между криптами - только 0.25%, а вывод в гривну - согласно прейскуранту? ))
да
а есть на этих вот биржах вывод в доллары?
или весь мир через гривну выводит?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:34
Уже и 27К кажется неплохим уровнем для входа...
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airmax78
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:09
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
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airmax78
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Козак-характерник
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:34
Козак-характерник
После того как ты так же рассуждал о "побреют на хаях" биток сделал 4х... Помню я твои шорты с плечами 10х начиная от уровней битка 7-8к...
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OptiX
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:40
airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:40
говорят бинанс с 13 января остановит торговлю и депозиты в XRP и он будет исключен из списка. Это крах.
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Ruslan2453
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:45
Ruslan2453 написав:
говорят бинанс с 13 января остановит торговлю и депозиты в XRP и он будет исключен из списка. Это крах.
Врятли. Скорее только на Binance US.
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:51
Ruslan2453
будет хороший шанс закупить ниже 2 центов, если слух пойдет в массы.
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Aviq
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:55
пока все сопли вытирают - выкупают = не дают толком кровушке пролиться...
а шо делать?
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чик
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