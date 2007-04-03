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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:12
Zebra написав: airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
Не ориентируйтесь на меня. Я в этом году угадываю с входами/выходами в основном. С Рипплом вообще какое-то озарение было.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:26
Zebra написав: airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
А на какой цене открывал? Имхается, в районе 30к с хвостиком нужно его не закрывать, а открывать. Уровень сильный - как минимум спотыкнемся. Как максимум - развернемся на месяц-два
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:35
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29197.78936111 USDT
йомайо
невже 30-ка на НР 2021
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