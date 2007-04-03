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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2131213221332134

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:12

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.

Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.

Не ориентируйтесь на меня. Я в этом году угадываю с входами/выходами в основном. С Рипплом вообще какое-то озарение было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:26

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.

Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.


А на какой цене открывал? Имхается, в районе 30к с хвостиком нужно его не закрывать, а открывать. Уровень сильный - как минимум спотыкнемся. Как максимум - развернемся на месяц-два
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:35

24h High
29197.78936111 USDT

йомайо
невже 30-ка на НР 2021 :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 04:55

быстрее бы альты зашуршали, может эфирчик расшевелит движуху. деньги с рипла пусть переливают в них, а не в бетховен. задолбал расти. реально больно смотреть, когда вышел по 18, а тут уже 30 рисуют
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 05:05

кстати, обратите внимание, монетка Horizen. гляньте по ней чарт к доллару. как вам закономерность этого щитка? стабильно ходит на дно и отрастает на ATH
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:19

spacemachine
Вышел частично на 27 по битку, и думаю на каких уровнях окончательно выйти.
Но думаю время альтов еще впереди. Сейчас фуд по риплу, эосу, а они в первую очередь и стрельнут, когда пойдет перелив с btc, но это неточно :)
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27

  Patr1ot написав:spacemachine
Вышел частично на 27 по битку, и думаю на каких уровнях окончательно выйти.
Но думаю время альтов еще впереди. Сейчас фуд по риплу, эосу, а они в первую очередь и стрельнут, когда пойдет перелив с btc, но это неточно :)

А мне кажется, что альты ваши - фсьо. Нет у рынка денех раздувать и бетховена в космос и параллельно дуть все остальное криптог0вно. 1-2-3 скама, возможно. Но то, что весь "рынок" альтов пойдет вверх - исключено.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:31

Разворот на нуля или фиксация прибыли? По-любому в последний день года должна быть фиксация нехилой прибыли, только на этом можно откорректироваться на 20-30%.
hxbbgaf
 
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