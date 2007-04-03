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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:12
Zebra написав: airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
Не ориентируйтесь на меня. Я в этом году угадываю с входами/выходами в основном. С Рипплом вообще какое-то озарение было.
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airmax78
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:26
Zebra написав: airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
А на какой цене открывал? Имхается, в районе 30к с хвостиком нужно его не закрывать, а открывать. Уровень сильный - как минимум спотыкнемся. Как максимум - развернемся на месяц-два
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zРадио
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:35
24h High
29197.78936111 USDT
йомайо
невже 30-ка на НР 2021
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greenozon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 04:55
быстрее бы альты зашуршали, может эфирчик расшевелит движуху. деньги с рипла пусть переливают в них, а не в бетховен. задолбал расти. реально больно смотреть, когда вышел по 18, а тут уже 30 рисуют
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spacemachine
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Додано: Чет 31 гру, 2020 05:05
кстати, обратите внимание, монетка Horizen. гляньте по ней чарт к доллару. как вам закономерность этого щитка? стабильно ходит на дно и отрастает на ATH
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spacemachine
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:19
spacemachine
Вышел частично на 27 по битку, и думаю на каких уровнях окончательно выйти.
Но думаю время альтов еще впереди. Сейчас фуд по риплу, эосу, а они в первую очередь и стрельнут, когда пойдет перелив с btc, но это неточно
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Patr1ot
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27
Patr1ot написав:spacemachine
Вышел частично на 27 по битку, и думаю на каких уровнях окончательно выйти.
Но думаю время альтов еще впереди. Сейчас фуд по риплу, эосу, а они в первую очередь и стрельнут, когда пойдет перелив с btc, но это неточно
А мне кажется, что альты ваши - фсьо. Нет у рынка денех раздувать и бетховена в космос и параллельно дуть все остальное криптог0вно. 1-2-3 скама, возможно. Но то, что весь "рынок" альтов пойдет вверх - исключено.
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airmax78
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:31
Разворот на нуля или фиксация прибыли? По-любому в последний день года должна быть фиксация нехилой прибыли, только на этом можно откорректироваться на 20-30%.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:53
zРадио написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Не знаю, комрады. Если не добирать позицию сейчас, то через недельку-две можно проснуться, а на табло уже полтос.
Прекратите затариваться, мне придется уже третий шорт в убыток закрывать на 30500.
А на какой цене открывал? Имхается, в районе 30к с хвостиком нужно его не закрывать, а открывать. Уровень сильный - как минимум спотыкнемся. Как максимум - развернемся на месяц-два
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Zebra
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