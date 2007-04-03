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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2132213321342135

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 180
1) дно вже було пройдено
29%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:А мне кажется, что альты ваши - фсьо. Нет у рынка денех раздувать и бетховена в космос и параллельно дуть все остальное криптог0вно. 1-2-3 скама, возможно. Но то, что весь "рынок" альтов пойдет вверх - исключено.


Киты, или кто там правит бал, и хотят чтобы вы так думали. Слабые руки продадут сейчас монеты за бесценок, а терпеливые дождутся роста. Может роста уже и не будет, но это же игра и риск. Сейчас я бы альты не добирал, но и не продавал бы по таким низким ценам. Раз в год и палка стреляет...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Буду краток.В 2017г,биткоин надули и засадили хомяков на объеме,потому что при-дурковатых-было много-толпа.В этом году,засадят на цене,потому что при-дурковатых стало гораздо меньше с деньгами,но их "размажут тонким слоем" от 30 до 15К.Вот и вся разница.В этот раз-даже умнее все сделали,планомерно,терпеливо и по самое небалуйся засадили!Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.Главное верить в безграничность "вселенной" и бездонность.Деньги-это мусор,а биткоина на всех-не хватает(так часто пишут,если не ошибаюсь адепты секты).Как человечество без него раньше обходилось-ума не приложу :lol: Всех с Новым Годом и праздниками!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:20

  osafly написав:Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31

VanEck, one of the prior proponents for a bitcoin-based exchange-traded fund (ETF) submitted a new application to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for a “VanEck Bitcoin Trust.”
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greenozon
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