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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:01
airmax78 написав:
А мне кажется, что альты ваши - фсьо. Нет у рынка денех раздувать и бетховена в космос и параллельно дуть все остальное криптог0вно. 1-2-3 скама, возможно. Но то, что весь "рынок" альтов пойдет вверх - исключено.
Киты, или кто там правит бал, и хотят чтобы вы так думали. Слабые руки продадут сейчас монеты за бесценок, а терпеливые дождутся роста. Может роста уже и не будет, но это же игра и риск. Сейчас я бы альты не добирал, но и не продавал бы по таким низким ценам. Раз в год и палка стреляет...
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Patr1ot
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13
Буду краток.В 2017г,биткоин надули и засадили хомяков на объеме,потому что при-дурковатых-было много-толпа.В этом году,засадят на цене,потому что при-дурковатых стало гораздо меньше с деньгами,но их "размажут тонким слоем" от 30 до 15К.Вот и вся разница.В этот раз-даже умнее все сделали,планомерно,терпеливо и по самое небалуйся засадили!Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.Главное верить в безграничность "вселенной" и бездонность.Деньги-это мусор,а биткоина на всех-не хватает(так часто пишут,если не ошибаюсь адепты секты).Как человечество без него раньше обходилось-ума не приложу
Всех с Новым Годом и праздниками!
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osafly
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:20
osafly написав:
Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31
VanEck, one of the prior proponents for a bitcoin-based exchange-traded fund (ETF) submitted a new application to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for a “VanEck Bitcoin Trust.”
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greenozon
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