airmax78 написав:А мне кажется, что альты ваши - фсьо. Нет у рынка денех раздувать и бетховена в космос и параллельно дуть все остальное криптог0вно. 1-2-3 скама, возможно. Но то, что весь "рынок" альтов пойдет вверх - исключено.
Киты, или кто там правит бал, и хотят чтобы вы так думали. Слабые руки продадут сейчас монеты за бесценок, а терпеливые дождутся роста. Может роста уже и не будет, но это же игра и риск. Сейчас я бы альты не добирал, но и не продавал бы по таким низким ценам. Раз в год и палка стреляет...
Буду краток.В 2017г,биткоин надули и засадили хомяков на объеме,потому что при-дурковатых-было много-толпа.В этом году,засадят на цене,потому что при-дурковатых стало гораздо меньше с деньгами,но их "размажут тонким слоем" от 30 до 15К.Вот и вся разница.В этот раз-даже умнее все сделали,планомерно,терпеливо и по самое небалуйся засадили!Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.Главное верить в безграничность "вселенной" и бездонность.Деньги-это мусор,а биткоина на всех-не хватает(так часто пишут,если не ошибаюсь адепты секты).Как человечество без него раньше обходилось-ума не приложу Всех с Новым Годом и праздниками!
osafly написав:Буду краток.В 2017г,биткоин надули и засадили хомяков на объеме,потому что при-дурковатых-было много-толпа.В этом году,засадят на цене,потому что при-дурковатых стало гораздо меньше с деньгами,но их "размажут тонким слоем" от 30 до 15К.Вот и вся разница.В этот раз-даже умнее все сделали,планомерно,терпеливо и по самое небалуйся засадили!Чпокнули тогда,чпокнут и сейчас,все станут инвесторами и партнерами.Главное верить в безграничность "вселенной" и бездонность.Деньги-это мусор,а биткоина на всех-не хватает(так часто пишут,если не ошибаюсь адепты секты).Как человечество без него раньше обходилось-ума не приложу Всех с Новым Годом и праздниками!
osafly написав:Буду краток.В 2017г,биткоин надули и засадили хомяков на объеме,потому что при-дурковатых-было много-толпа.В этом году,засадят на цене,потому что при-дурковатых стало гораздо меньше с деньгами,но их "размажут тонким слоем" от 30 до 15К.Вот и вся разница.В этот раз-даже умнее все сделали,планомерно,терпеливо и по самое небалуйся засадили
Ерунда какая. Засадили слабакам и трусам, которые в откат побежали стоплосить и фиксить убыток. А стойкие и верящие в Идею - сейчас в шоколаде. Ээх, надо было верить фанатично и на низах входить на все Хомякам грех жаловаться на год крысы, он был наш. Пусть год быка тоже не подведет
Да,кстати..Транза прошла предсказывающая краткосрочное падение и потом снова рост(отскок) Только сейчас зашел посмотреть(она с утра прошла),а оно уже посунулось до низу без задержек,Новый Год на носу,некогда раскачиваться.
Tegularius написав: Засадили слабакам и трусам, которые в откат побежали стоплосить и фиксить убыток. А стойкие и верящие в Идею - сейчас в шоколаде.
Ну-ну.У Вас есть шанс проверить свою психику-купив по 29-30К и держать до нового перехая...может быть 2-3-4 года??А может и never again лет.Чтоб быть в шоколаде.Только чтоб шоколад такой,по вкусу и запаху-чем то другим не оказался.Говорить постфактум легко.Откат с 20К длинною в 3 года-это не откат.
Tegularius написав: Засадили слабакам и трусам, которые в откат побежали стоплосить и фиксить убыток. А стойкие и верящие в Идею - сейчас в шоколаде.
Ну-ну.У Вас есть шанс проверить свою психику-купив по 29-30К и держать до нового перехая...может быть 2-3-4 года??А может и never again лет.Чтоб быть в шоколаде.Только чтоб шоколад такой,по вкусу и запаху-чем то другим не оказался.Говорить постфактум легко.Откат с 20К длинною в 3 года-это не откат.
Зачем сейчас покупать по 29, если уже скупился в прошлые годы по 6-8-4? Вот если припадет - буду снова покупать. Главное тут понимать - откат это не повод расстраиваться из-за потерь, а повод радоваться возможности прикупить недорого