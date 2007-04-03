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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:20
Tegularius написав:
Зачем сейчас покупать по 29, если уже скупился в прошлые годы по 6-8-4? Вот если припадет - буду снова покупать. Главное тут понимать - откат это не повод расстраиваться из-за потерь, а повод радоваться возможности прикупить недорого
Вы перепутали актив. Если речь о финансовой пирамиде, то ее стоимость будет нулевой и в итоге, если держать, убыток будет почем ни купи.
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