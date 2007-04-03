|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 04:38
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9469
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1210 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:55
Happy New Year, Bitcoin
24h High
29482.99999999 USDT
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10446
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:13
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37117
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 894 раз.
- Подякували: 4449 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:27
Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37117
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 894 раз.
- Подякували: 4449 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stryzhko
, тарасов
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|70821
|195616933
|
|
|7348
|1710506
|
Чет 31 гру, 2020 12:56
ЛОБ
|
|38
|50444
|
|