Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 04:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:55
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С Новым годом рипплоскам:
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:27
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:50
Оно от этих оленьих ставок не зависит. То копейки. Вы еще верите в рынок? Дядьки из ФРС все решают, пока мир работает за доллар и дает им такую возможность. Печатают и выкупают через подставные конторы то, где надо надуть пузыри для наживы или для будущей стерилизации денег.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20
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