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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2134213521362137>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 04:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:55

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

С Новым годом рипплоскам: https://www.etoro.com/posts/0__entry__0 ... _311220_EN
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:27

  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:50

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?

Оно от этих оленьих ставок не зависит. То копейки. Вы еще верите в рынок? Дядьки из ФРС все решают, пока мир работает за доллар и дает им такую возможность. Печатают и выкупают через подставные конторы то, где надо надуть пузыри для наживы или для будущей стерилизации денег.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?

Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:23

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?

Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.

Ещё не время, ещё цитадели не построили. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:32

Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:35

  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

30к, можно сказать, уже. После проедемся к 35к, а там будет видно.

  andrein написав:Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.

FOMO и стремление к лёгким деньгам ещё как возвращает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:38

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?

Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.


В 2021-м вряд ли. Исторически, каждый халвинг возводит цену 10 долларов в следующую степень, вследствие чего в 2013-м мы видели 10^3 (хай 1300), в 2017-м - 10^4 (хай 19800), в 2021-м - 10^5 (хай 150000-250000 :?: :?: :?: )
zРадио
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