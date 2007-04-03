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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 04:38
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
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Zebra
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:55
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:13
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:27
Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:50
airmax78 написав: Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
Оно от этих оленьих ставок не зависит. То копейки. Вы еще верите в рынок? Дядьки из ФРС все решают, пока мир работает за доллар и дает им такую возможность. Печатают и выкупают через подставные конторы то, где надо надуть пузыри для наживы или для будущей стерилизации денег.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20
airmax78 написав: Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.
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Zebra
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:23
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.
Ещё не время, ещё цитадели не построили.
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andrein
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:32
Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:35
Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
30к, можно сказать, уже. После проедемся к 35к, а там будет видно.
andrein написав:
Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.
FOMO и стремление к лёгким деньгам ещё как возвращает.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:38
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.
В 2021-м вряд ли. Исторически, каждый халвинг возводит цену 10 долларов в следующую степень, вследствие чего в 2013-м мы видели 10^3 (хай 1300), в 2017-м - 10^4 (хай 19800), в 2021-м - 10^5 (хай 150000-250000
)
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