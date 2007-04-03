Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
30к, можно сказать, уже. После проедемся к 35к, а там будет видно.
andrein написав:Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.
FOMO и стремление к лёгким деньгам ещё как возвращает.
Но тогда, где все новые хомяки ? Даже по этому форуму видно, что с 2017 года тут практически новичков нет. 3 года добавили седых волос хомкам взявшим по 15, сейчас наверняка выскочили и больше их уже никакой морковкой обратно не заманить .
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 01 січ, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Доля долларового стейблкоина USDT в биржевой торговле превысила 70%. Инвесторы сохраняют уверенность в активе, обеспечение которого никак не доказано. Тревожный звоночек можно обнаружить, прочитав FAQ на официальном сайте криптовалюты. Компания снимает с себя любые обязательства – они не гарантируют право выкупа или обмена на деньги, а также отмечается, что законного основания заставить их сделать это, не существует. Любопытна и другая строчка: «Когда у вас есть Tethers, вы можете торговать ими, хранить их или использовать их для оплаты лицам, которые будут принимать ваши Tethers в качестве оплаты. Однако, Tethers не являются деньгами или платежными инструментами».
Таким образом, Tethers подлежат выкупу при условии, что они не подлежат выкупу. Здесь нет обмана. Это полностью прозрачная компания, они честно пишут об этом в своих официальных документах.