RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2134213521362137

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:47

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.

30к, можно сказать, уже. После проедемся к 35к, а там будет видно.

  andrein написав:Что плохо, что новых юзеров битка практически не прибавляется, в отличии от пампа 2017 года (если судить по количеству кошельков с балансом). Используя Usdt можно цену и к 50 тыс. приподнять и не давать падать ей, но так можно доиграться до того ,что с рынка уйдут мелкие инвесторы с реальным USD и уже никогда не вернуться.

FOMO и стремление к лёгким деньгам ещё как возвращает.

Но тогда, где все новые хомяки ? Даже по этому форуму видно, что с 2017 года тут практически новичков нет.
3 года добавили седых волос хомкам взявшим по 15, сейчас наверняка выскочили и больше их уже никакой морковкой обратно не заманить . :)
Востаннє редагувалось andrein в П'ят 01 січ, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:52

  greenozon написав:Happy New Year, Bitcoin :)


24h High
29482.99999999 USDT


ростем
топаєм на ATH

4h High
29599.00000000 USDT
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10455
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:54

  greenozon написав:
  greenozon написав:Happy New Year, Bitcoin :)


24h High
29482.99999999 USDT


ростем
топаєм на ATH

4h High
29599.00000000 USDT


Тут за пару дней ещё 200 млн. Тетеревов прилетело. Цирк. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:13

PornHub добавил Monero после приостановки работы с Mastercard и Visa

Мария Р.
"Клёво, будет удобнее получать зпшку"

:mrgreen:
J
 
Повідомлень: 5152
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:15

Доля долларового стейблкоина USDT в биржевой торговле превысила 70%. Инвесторы сохраняют уверенность в активе, обеспечение которого никак не доказано.
Тревожный звоночек можно обнаружить, прочитав FAQ на официальном сайте криптовалюты. Компания снимает с себя любые обязательства – они не гарантируют право выкупа или обмена на деньги, а также отмечается, что законного основания заставить их сделать это, не существует. Любопытна и другая строчка: «Когда у вас есть Tethers, вы можете торговать ими, хранить их или использовать их для оплаты лицам, которые будут принимать ваши Tethers в качестве оплаты. Однако, Tethers не являются деньгами или платежными инструментами».

Таким образом, Tethers подлежат выкупу при условии, что они не подлежат выкупу. Здесь нет обмана. Это полностью прозрачная компания, они честно пишут об этом в своих официальных документах.

https://freedmanclub.com/tether-skam-ch ... t-tethers/
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:30

  andrein написав:Доля долларового стейблкоина USDT в биржевой торговле превысила 70%. Инвесторы сохраняют уверенность в активе, обеспечение которого никак не доказано.

Так есть же USDC, DAI и прочая стэйблмелочь на вкус и цвет.

Когда-нибудь и тезер приведут в норму, просто сейчас это не нужно. С обеспечением у них на таком бычьем рынке всё явно норм.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:05

  phantom_systems написав:
  andrein написав:Доля долларового стейблкоина USDT в биржевой торговле превысила 70%. Инвесторы сохраняют уверенность в активе, обеспечение которого никак не доказано.

Так есть же USDC, DAI и прочая стэйблмелочь на вкус и цвет.

Когда-нибудь и тезер приведут в норму, просто сейчас это не нужно. С обеспечением у них на таком бычьем рынке всё явно норм.

За USDC оказывается стоят Bitmain, Goldman Sachs и Baidu. Как бы этому тетереву яйки не открутили. А Goldmanы ребята серьезные.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:39

Китобои!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21974
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2134213521362137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Qwerty і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7081, 7082, 7083
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70827 195622881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 16:25
centurionus
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7348 1710693
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 12:56
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.