Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:15

Доля долларового стейблкоина USDT в биржевой торговле превысила 70%. Инвесторы сохраняют уверенность в активе, обеспечение которого никак не доказано.Тревожный звоночек можно обнаружить, прочитав FAQ на официальном сайте криптовалюты. Компания снимает с себя любые обязательства – они не гарантируют право выкупа или обмена на деньги, а также отмечается, что законного основания заставить их сделать это, не существует. Любопытна и другая строчка: «Когда у вас есть Tethers, вы можете торговать ими, хранить их или использовать их для оплаты лицам, которые будут принимать ваши Tethers в качестве оплаты. Однако, Tethers не являются деньгами или платежными инструментами».Таким образом, Tethers подлежат выкупу при условии, что они не подлежат выкупу. Здесь нет обмана. Это полностью прозрачная компания, они честно пишут об этом в своих официальных документах.