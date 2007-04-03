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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48
Долбаклюйская монета Zec решила поставить рекорд по падению на 4-х часовике.Такое же недоразумение в компанию к EOSу и Риплу.Тройка лузеров-неудачников 2020.Походу решили снова альту откорректировать на ровном месте,как и пару недель назад.Честно говоря,такой однобокий рынок уже заманал.
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osafly
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Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
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