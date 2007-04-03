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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Долбаклюйская монета Zec решила поставить рекорд по падению на 4-х часовике.Такое же недоразумение в компанию к EOSу и Риплу.Тройка лузеров-неудачников 2020.Походу решили снова альту откорректировать на ровном месте,как и пару недель назад.Честно говоря,такой однобокий рынок уже заманал.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
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