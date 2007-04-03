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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2135213621372138

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Долбаклюйская монета Zec решила поставить рекорд по падению на 4-х часовике.Такое же недоразумение в компанию к EOSу и Риплу.Тройка лузеров-неудачников 2020.Походу решили снова альту откорректировать на ровном месте,как и пару недель назад.Честно говоря,такой однобокий рынок уже заманал.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

  aleexxxx написав:@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.

Рухнули все на 10%
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
osafly
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