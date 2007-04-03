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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2135213621372138

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Долбаклюйская монета Zec решила поставить рекорд по падению на 4-х часовике.Такое же недоразумение в компанию к EOSу и Риплу.Тройка лузеров-неудачников 2020.Походу решили снова альту откорректировать на ровном месте,как и пару недель назад.Честно говоря,такой однобокий рынок уже заманал.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

  aleexxxx написав:@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.

Рухнули все на 10%
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:18

  osafly написав:Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.

Может, биток хотят подкачать за счет альты?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:22

  ishvara написав:
  aleexxxx написав:@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.

Рухнули все на 10%

А чего не в ноль? Безумтсво храбрых какое-то.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:34

  ishvara написав:
  osafly написав:Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.

Может, биток хотят подкачать за счет альты?


Да они этой подкачкой задолбали уже.Чем хуже новости по рынку,тем большя эта хня растет.Рипл,теперь три монеты из топ 30,скоро торговать нечем будет,по каждой будет определенный трабл,который создают на пустом месте
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:36

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