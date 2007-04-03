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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:48
Долбаклюйская монета Zec решила поставить рекорд по падению на 4-х часовике.Такое же недоразумение в компанию к EOSу и Риплу.Тройка лузеров-неудачников 2020.Походу решили снова альту откорректировать на ровном месте,как и пару недель назад.Честно говоря,такой однобокий рынок уже заманал.
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osafly
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:43
@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
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aleexxxx
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17
aleexxxx написав:
@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
Рухнули все на 10%
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ishvara
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:38
Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
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osafly
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:18
osafly написав:
Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
Может, биток хотят подкачать за счет альты?
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ishvara
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:22
ishvara написав: aleexxxx написав:
@BittrexGlobal
We will be delisting the following coins from the Bittrex Global exchange: Monero, Dash, Zcash, & Grin. Markets for trading will be removed on January 15, 2021 at 23:00 UTC.
Рухнули все на 10%
А чего не в ноль? Безумтсво храбрых какое-то.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:34
ishvara написав: osafly написав:
Ага,"вот где собака порылась" оказывается.Как они задрали со своими капризами.С какого ..уя они делистят анонимные типа монеты?? Причина в чем?? В голове хозяев "мега биржи" Битрекс?!Бред какой то.Тут с Риплом запара по рынку,еще здесь на ровном месте волны создают.
Может, биток хотят подкачать за счет альты?
Да они этой подкачкой задолбали уже.Чем хуже новости по рынку,тем большя эта хня растет.Рипл,теперь три монеты из топ 30,скоро торговать нечем будет,по каждой будет определенный трабл,который создают на пустом месте
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osafly
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:36
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Додано: Суб 02 січ, 2021 04:02
Тут как в фильме про горца: должен остаться только один, который вберет в себя силу всех остальных. Альты объективно нах не нужны. Ну, может, за исключением какого-нить там эфира.
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airmax78
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:11
airmax78 написав:
Тут как в фильме про горца: должен остаться только один, который вберет в себя силу всех остальных. Альты объективно нах не нужны. Ну, может, за исключением какого-нить там эфира.
А эфир зачем?
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