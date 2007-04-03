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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:52

рухаємся в бік Евересту
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:22

  airmax78 написав:Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:49

  hxbbgaf написав:А эфир зачем?


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