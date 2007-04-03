рухаємся в бік Евересту
АTH!!!
24h High
29763.00000000 USDT
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:52
рухаємся в бік Евересту
АTH!!!
24h High
29763.00000000 USDT
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:22
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