|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:22
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:57
Козак-характерник
Я правильно понимаю, что вы в ожидании коррекции спустили все, так что уже даже на аватарку денег нет? ))
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:14
Торги остановили что ли уже больше 2-х часов.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:16
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:35
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:57
Не переживайте,напарят Вам с радостью и по 27 и по 25,все наберете и пополните закрома.Будет как с Риплом,нужно же его чем то подобным заменить на хаях!Все будет!Терпение.
Как красиво разводят..Теперь даже 38 уровень чуть ниже 25К и хомяки будут там хапать за милую душу и считать что им повезло.Можно будет раздавать не спеша и уверенно.
По альте снял ордера на покупку..Оставил только на мартовских ценах 2020. Что то мне здается,что как бы она в ад не полетела,после малейшего пуканья биткоина тыс.на 3-4 вниз.Явно на рынке не хватает ликвидности для роста всей альты.Доминация почти 72% Это полный п..ц панове.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 02 січ, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:02
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Bittrex объвил что делистит все анонимные монеты с 15 января. ZEC, XMR, DASH
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|