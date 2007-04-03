airmax78 написав:Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?
Не переживайте,напарят Вам с радостью и по 27 и по 25,все наберете и пополните закрома.Будет как с Риплом,нужно же его чем то подобным заменить на хаях!Все будет!Терпение. Как красиво разводят..Теперь даже 38 уровень чуть ниже 25К и хомяки будут там хапать за милую душу и считать что им повезло.Можно будет раздавать не спеша и уверенно.
По альте снял ордера на покупку..Оставил только на мартовских ценах 2020. Что то мне здается,что как бы она в ад не полетела,после малейшего пуканья биткоина тыс.на 3-4 вниз.Явно на рынке не хватает ликвидности для роста всей альты.Доминация почти 72% Это полный п..ц панове.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 02 січ, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.