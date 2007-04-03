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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2137213821392140>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:22

  airmax78 написав:Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:49

  hxbbgaf написав:А эфир зачем?


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J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:57

Козак-характерник
Я правильно понимаю, что вы в ожидании коррекции спустили все, так что уже даже на аватарку денег нет? ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:14

Торги остановили что ли уже больше 2-х часов.
https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:16

  J написав:
  hxbbgaf написав:А эфир зачем?


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Сейчас все накупят битков, чтоб не работать. А кто ж работать будет? Тут уже сапоги мелко плавали, сразу на квартиры и машины перешли. А дальше на что рассчитываете? Заводы и пароходы за 1 биток?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:35

  sleazy написав:Козак-характерник
Я правильно понимаю, что вы в ожидании коррекции спустили все, так что уже даже на аватарку денег нет? ))

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:57

  airmax78 написав:Ну что, 30К коснулись, хоть какая-то минимальная коррекция будет или нет? Хотя бы до 27 обратно, чтобы позицию добрать?


Не переживайте,напарят Вам с радостью и по 27 и по 25,все наберете и пополните закрома.Будет как с Риплом,нужно же его чем то подобным заменить на хаях!Все будет!Терпение.
Как красиво разводят..Теперь даже 38 уровень чуть ниже 25К и хомяки будут там хапать за милую душу и считать что им повезло.Можно будет раздавать не спеша и уверенно.

По альте снял ордера на покупку..Оставил только на мартовских ценах 2020. Что то мне здается,что как бы она в ад не полетела,после малейшего пуканья биткоина тыс.на 3-4 вниз.Явно на рынке не хватает ликвидности для роста всей альты.Доминация почти 72% Это полный п..ц панове.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 02 січ, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:02

  osafly написав:Не переживайте,напарят Вам с радостью и по 27 и по 25,все наберете и пополните закрома.Будет как с Риплом,нужно же его чем то подобным заменить на хаях!Все будет!Терпение.

Рипла, анонимки - проба пера. )

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Bittrex объвил что делистит все анонимные монеты с 15 января. ZEC, XMR, DASH
Zebra
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