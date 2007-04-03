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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:07
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Козак-характерник
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:14
Zebra написав:
Bittrex объвил что делистит все анонимные монеты с 15 января. ZEC, XMR, DASH
Да знаем уже.Пусть идет на уйх этот Битрекс.Одна из самых манипулятивных бирж.Чем обосновано данное решение-даже они не смогут объяснить.Монеты которым по столько лет.Крипта которая изначально задумывалась как анонимная и альтернативная форма накоплений-расчетов-спекуляций,превратилась в непонятно что.
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osafly
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