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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2137213821392140

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:07

XMR

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:14

  Zebra написав:Bittrex объвил что делистит все анонимные монеты с 15 января. ZEC, XMR, DASH


Да знаем уже.Пусть идет на уйх этот Битрекс.Одна из самых манипулятивных бирж.Чем обосновано данное решение-даже они не смогут объяснить.Монеты которым по столько лет.Крипта которая изначально задумывалась как анонимная и альтернативная форма накоплений-расчетов-спекуляций,превратилась в непонятно что.
osafly
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