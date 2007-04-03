|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:07
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28956
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1979 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:14
Zebra написав:
Bittrex объвил что делистит все анонимные монеты с 15 января. ZEC, XMR, DASH
Да знаем уже.Пусть идет на уйх этот Битрекс.Одна из самых манипулятивных бирж.Чем обосновано данное решение-даже они не смогут объяснить.Монеты которым по столько лет.Крипта которая изначально задумывалась как анонимная и альтернативная форма накоплений-расчетов-спекуляций,превратилась в непонятно что.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:26
Zebra написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Стакан по битку. Цена 29250. Продавцов на рынке нет.
Еще рассчитываете на глубокую коррекцию?
Я опасаюсь, как бы на лимон баксов не сквизануло при таких раскладах.
чуйка Зебру опять не подвела
-
J
-
-
- Повідомлень: 5158
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:32
osafly написав:
Крипта которая изначально задумывалась как анонимная и альтернативная форма накоплений-расчетов-спекуляций,превратилась в непонятно что.
Понятно во что - отъем денег у лохов. Биржи рисуют, что хотят. И всегда доберутся до ваших денег. Есть только одно противоядие...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28956
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1979 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:40
Занимательное кино только что посмотрел,как на пробое 30К,менее чем за минуту,распотрошили порядка 200битков в стакане.Из чего можно сделать только один вывод,это явно не хомяки как пираньи пытались отшипнуть кусок за 30 штук...Рост дутый,так могут только биржи гнать цену..Пока в первых числах года низкая ликвидность и все на отходняках,решили загнать как можно дальше.Просто не интересно уже даже.Все превратилось в какой то цирк-шапито.Альта при этом стоит как вкопаная.Зато если начнем откатываться,то тут пойдем опередающими темпами.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:42
30 ку взяли и еще идем. я же говорю - если я слил часть по 28200 то 40 как минимум будет))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:44
osafly написав:
то явно не хомяки
сказка про хомяков - придумка горе-трейдеров, что бы как то себя отгородить от трейдунов-неудачников))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:47
hxbbgaf написав:
Сейчас все накупят битков, чтоб не работать. А кто ж работать будет?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5026
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:48
Мизантрóп написав: hxbbgaf написав:
Сейчас все накупят битков, чтоб не работать. А кто ж работать будет?
геймеры
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
-
J
-
-
- Повідомлень: 5158
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70858
|195638257
|
|
|7349
|1711590
|
|
|38
|50448
|
|