|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:49
34-35к закончится все. 40к врятли
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9473
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:53
Zebra написав:
34-35к закончится все. 40к врятли
в таком случае я буду недо-лох. при 40 лошара со стажем)))
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:59
osafly написав:
Альта при этом стоит как вкопаная.Зато если начнем откатываться,то тут пойдем опередающими темпами.
Альта будет выборочно стрелять и падать. Полный рассинхрон, анархия. Сезон альтов будет специфический. Хомяков будут гонять и стричь широким лезвием.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28956
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1979 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:06
очередей на транзакции нет, комиссии мизер - казино приглашает желающих! Заходи не бойся - уходи не плач!
-
Kriptogedon
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.09.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:14
Kriptogedon написав:
очередей на транзакции нет, комиссии мизер - казино приглашает желающих! Заходи не бойся - уходи не плач!
Биржи комиссии не снижали. Переводы по $12-$16 за транзакция для хомячков не интересны стали.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9473
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:21
Я понял, други, дед идет на миллион гривен. Вот после него и коррекция
Между тем, за гривну биток можно купить по 28500 долларов - местные биржи сильно отстают...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8951
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1720 раз.
- Подякували: 3874 раз.
-
- Профіль
-
13
6
3
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:26
Козак-характерник написав: osafly написав:
Альта при этом стоит как вкопаная.Зато если начнем откатываться,то тут пойдем опередающими темпами.
Альта будет выборочно стрелять и падать. Полный рассинхрон, анархия. Сезон альтов будет специфический. Хомяков будут гонять и стричь широким лезвием.
Вова,ты вернулся??!! Судя по тенденции-да!Рад тебя слышать.Скучная жизнь тут пошла.Без тошноты,невозможно уже на все это смотреть,прям как на нашего препиздента
Пора с криптой завязывать.Бордельеро!
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:27
osafly написав:
Вова,ты вернулся??!!
Орусел взад
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5026
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:42
osafly написав:
Вова,ты вернулся??!! Судя по тенденции-да!Рад тебя слышать.Скучная жизнь тут пошла.Без тошноты,невозможно уже на все это смотреть,прям как на нашего препиздента
Пора с криптой завязывать.Бордельеро!
Я и не уходил.
Гребу лопатой золото.
Торгую в безубыток всегда. Казино можно обыграть, но с умом.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28956
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1979 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44
Сегодня американцы получили "вертолетные" чеки
-
J
-
-
- Повідомлень: 5158
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|70858
|195638264
|
|
|7349
|1711590
|
|
|38
|50448
|
|