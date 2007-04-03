RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:49

34-35к закончится все. 40к врятли
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9473
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:34-35к закончится все. 40к врятли

в таком случае я буду недо-лох. при 40 лошара со стажем)))
Kriptogedon
 
Повідомлень: 70
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:59

  osafly написав:Альта при этом стоит как вкопаная.Зато если начнем откатываться,то тут пойдем опередающими темпами.

Альта будет выборочно стрелять и падать. Полный рассинхрон, анархия. Сезон альтов будет специфический. Хомяков будут гонять и стричь широким лезвием.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28956
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

очередей на транзакции нет, комиссии мизер - казино приглашает желающих! Заходи не бойся - уходи не плач!
Kriptogedon
 
Повідомлень: 70
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:14

  Kriptogedon написав:очередей на транзакции нет, комиссии мизер - казино приглашает желающих! Заходи не бойся - уходи не плач!

Биржи комиссии не снижали. Переводы по $12-$16 за транзакция для хомячков не интересны стали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9473
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:21

Я понял, други, дед идет на миллион гривен. Вот после него и коррекция :mrgreen:

Между тем, за гривну биток можно купить по 28500 долларов - местные биржи сильно отстают...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1720 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:26

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Альта при этом стоит как вкопаная.Зато если начнем откатываться,то тут пойдем опередающими темпами.

Альта будет выборочно стрелять и падать. Полный рассинхрон, анархия. Сезон альтов будет специфический. Хомяков будут гонять и стричь широким лезвием.


Вова,ты вернулся??!! Судя по тенденции-да!Рад тебя слышать.Скучная жизнь тут пошла.Без тошноты,невозможно уже на все это смотреть,прям как на нашего препиздента :lol: Пора с криптой завязывать.Бордельеро!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 780
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Вова,ты вернулся??!!
Орусел взад :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5026
З нами з: 03.12.14
Подякував: 779 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:42

  osafly написав:Вова,ты вернулся??!! Судя по тенденции-да!Рад тебя слышать.Скучная жизнь тут пошла.Без тошноты,невозможно уже на все это смотреть,прям как на нашего препиздента :lol: Пора с криптой завязывать.Бордельеро!

Я и не уходил. :) Гребу лопатой золото. :D Торгую в безубыток всегда. Казино можно обыграть, но с умом.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28956
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44

Сегодня американцы получили "вертолетные" чеки
J
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2139214021412142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7084, 7085, 7086
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70858 195638267
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 16:01
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1711590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50448
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28097)
02.01.2021 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.