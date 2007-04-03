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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48
Так респы более консервативны в вопросах эмиссии - демы хотели втрое бОльшую. По крайней мере, пока президент не их был. Посмотрим, что Байден нарулит. Но вообще веревочк еще недолго виться - к весне-лету попрет потребительская инфляция в США. Продуктовая - уже началась, несмотря на слабый спрос. С осени - самое позднее, когда ФРС может свернуть безумный объем выкупа казначейских долгов. В 2020-м эмиссия была выходом. Но это инструмент, ограниченный во времени использования
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 січ, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48
Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.
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