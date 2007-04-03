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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44

Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48

  hxbbgaf написав:Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.


Так респы более консервативны в вопросах эмиссии - демы хотели втрое бОльшую. По крайней мере, пока президент не их был. Посмотрим, что Байден нарулит. Но вообще веревочк еще недолго виться - к весне-лету попрет потребительская инфляция в США. Продуктовая - уже началась, несмотря на слабый спрос. С осени - самое позднее, когда ФРС может свернуть безумный объем выкупа казначейских долгов. В 2020-м эмиссия была выходом. Но это инструмент, ограниченный во времени использования
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 02 січ, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48

  hxbbgaf написав:Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.

Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:28

  J написав:
  hxbbgaf написав:Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.

Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.


А вдруг, есть задумка у ФРСников перепрыгнуть плавно с долларовой пирамиды на новую всемирную биткоиновую пирамиду. Ведь до сих пор неизвестно, кто смайнил первые 5 млн. битка и сколько еще было скуплено по цене до 100 дол.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:38

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:39

  hxbbgaf написав:Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.


так Трамп вже ніхто, щас Дон Бідон у руля :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:00

  andrein написав:
  J написав:
  hxbbgaf написав:Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.

Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.


А вдруг, есть задумка у ФРСников перепрыгнуть плавно с долларовой пирамиды на новую всемирную биткоиновую пирамиду. Ведь до сих пор неизвестно, кто смайнил первые 5 млн. битка и сколько еще было скуплено по цене до 100 дол.

На роль доллара оно, конечно, не потянет, но для личной наживы, а потом стерилизации денег не успевших выскочить вложенцев самое то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

32к - ракета по ходу сбросила первую ступень
Zebra
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