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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48
hxbbgaf написав:
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
Так респы более консервативны в вопросах эмиссии - демы хотели втрое бОльшую. По крайней мере, пока президент не их был. Посмотрим, что Байден нарулит. Но вообще веревочк еще недолго виться - к весне-лету попрет потребительская инфляция в США. Продуктовая - уже началась, несмотря на слабый спрос. С осени - самое позднее, когда ФРС может свернуть безумный объем выкупа казначейских долгов. В 2020-м эмиссия была выходом. Но это инструмент, ограниченный во времени использования
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 02 січ, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:48
hxbbgaf написав:
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:28
J написав: hxbbgaf написав:
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.
А вдруг, есть задумка у ФРСников перепрыгнуть плавно с долларовой пирамиды на новую всемирную биткоиновую пирамиду. Ведь до сих пор неизвестно, кто смайнил первые 5 млн. битка и сколько еще было скуплено по цене до 100 дол.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:38
УРРРРААААААААа
greenozon написав:
рухаємся в бік Евересту
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Додано: Суб 02 січ, 2021 17:00
andrein написав: J написав: hxbbgaf написав:
Трамп с глузду зъихав. Вместе с ФРСниками. Накручивают пирамиды. Я думаю, будет сидеть уже в феврале-марте.
Компания SkyBridge Capital, основанная бывшим пресс-секретарем Дональда Трампа и экс-директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), инвестировала в биткоин $182 млн.
А вдруг, есть задумка у ФРСников перепрыгнуть плавно с долларовой пирамиды на новую всемирную биткоиновую пирамиду. Ведь до сих пор неизвестно, кто смайнил первые 5 млн. битка и сколько еще было скуплено по цене до 100 дол.
На роль доллара оно, конечно, не потянет, но для личной наживы, а потом стерилизации денег не успевших выскочить вложенцев самое то.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:09
32к - ракета по ходу сбросила первую ступень
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Zebra
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