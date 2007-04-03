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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Институционалы выгребают весь биток с бирж.
Это данные по холодным кошелькам.
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:00
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мы еще увидим 12к-15к
это всего лишь цене в 2-3 раза сложиться - для битка легко.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я прогнозирую скам биржи Binance. Учитывая их объемы торгов и аудиторию, у них на холодных кошельках осталось 66к битков по данным этой
Мне кажется Binance торгует воздухом)))
Была информация, что они ежегодно скупают по 40 проектов. Я не верю, что на комиссионные можно все это делать. Думаю они скрытно залезли в карман пользователей и за их средства инвестируют.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:18
Zebra
По итогам 2020 года криптовалютная биржа Binance рассчитывает получить прибыль в размере от $800 млн до $1 млрд, сказал в интервью Bloomberg CEO компании Чанпэн Чжао.
По данным издания, в прошлом году этот показатель составил $570 млн.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:20
Именно это и позволяет нам лицезреть такие вот цифры на сегодняшний день.Шар надули просто капец.Это уже не то что не серьезно,это абсурд.В выходные дни и в первые числа года такое творить на милип..ческой ликвидности.Можно и на 100К загнать за пару дней,только кто в этот рынок будет входить??Кто покупать будет??Все кого читаю и слышу-все давно на заборе,наблюдают за безумством.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Говнолайт никак не вспомнит свою максималку, даже на половину не подошел.
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