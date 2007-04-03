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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2141214221432144>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:40

  Zebra написав:32к - ракета по ходу сбросила первую ступень


andrein
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:44

Скоро будем падать. +12% за 6 часов - это занадто
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Институционалы выгребают весь биток с бирж.
Это данные по холодным кошелькам.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Скоро будем падать. +12% за 6 часов - это занадто

терпеть не могу такие спурты.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:00

  Kriptogedon написав:
  zРадио написав:Скоро будем падать. +12% за 6 часов - это занадто

терпеть не могу такие спурты.


Ага. Особенно, когда в неправильной позиции стоишь :lol: Хотя и сейчас шортить биток нелучшая идея, пусть он и явно временно перекуплен
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мы еще увидим 12к-15к
это всего лишь цене в 2-3 раза сложиться - для битка легко.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я прогнозирую скам биржи Binance. Учитывая их объемы торгов и аудиторию, у них на холодных кошельках осталось 66к битков по данным этой ссылки. Притом у бириж, где заявляемые объемы торгов меньше раз в 20 - примерно столько же, или даже больше битков.

Мне кажется Binance торгует воздухом)))

Была информация, что они ежегодно скупают по 40 проектов. Я не верю, что на комиссионные можно все это делать. Думаю они скрытно залезли в карман пользователей и за их средства инвестируют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:18

Zebra
По итогам 2020 года криптовалютная биржа Binance рассчитывает получить прибыль в размере от $800 млн до $1 млрд, сказал в интервью Bloomberg CEO компании Чанпэн Чжао.

По данным издания, в прошлом году этот показатель составил $570 млн.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:20

  Zebra написав:
Мне кажется Binance торгует воздухом)))



Именно это и позволяет нам лицезреть такие вот цифры на сегодняшний день.Шар надули просто капец.Это уже не то что не серьезно,это абсурд.В выходные дни и в первые числа года такое творить на милип..ческой ликвидности.Можно и на 100К загнать за пару дней,только кто в этот рынок будет входить??Кто покупать будет??Все кого читаю и слышу-все давно на заборе,наблюдают за безумством.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Говнолайт никак не вспомнит свою максималку, даже на половину не подошел.
Kriptogedon
 
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