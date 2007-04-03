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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2141214221432144

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 181
1) дно вже було пройдено
30%
54
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Все кого читаю и слышу-все давно на заборе,наблюдают за безумством.

вот когда они спрыгнут с забора и вступят - тогда и ливанет))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:31

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:35

  Kriptogedon написав:Говнолайт никак не вспомнит свою максималку, даже на половину не подошел.


Вы на другие монеты посмотрите.Говнолайт уже прилично вырос,по сравнению с остальным.Какая нахрен максималка,если все остальное вообще в грязи валяется похрюкивая.Вспоминайте по чем были Кэш,Зэк,Кардано и Нео в 2017г?? Старые монеты,сейчас в полной за...це!Этот хоть 40% прошел-достижение.

При настоящей и адекватной коррекции деда,мне кажется альту теперь точно отправят в ад!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:40

  osafly написав:Все кого читаю и слышу-все давно на заборе,наблюдают за безумством.

Куме, навіщо сидіти на заборі? :) Краще примножати золоті монетки... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:56

  Zebra написав:Мы еще увидим 12к-15к
это всего лишь цене в 2-3 раза сложиться - для битка легко.


80-85% хая,будет примерное дно.Осталось дождаться хая,чтобы иметь хоть примерное представление куда ждать.Если это будет 40К,то минимум который сможем со временем увидать,будет порядка 6-8К,а 10К-100%!Но могут ведь запереть еще выше-потолка то нет теперь.Минимум будет..со временем.Тренды имеют свойство меняться.
osafly
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