вот когда они спрыгнут с забора и вступят - тогда и ливанет))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:31
дурдом
24h High
32999.00000000 USDT
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:35
Вы на другие монеты посмотрите.Говнолайт уже прилично вырос,по сравнению с остальным.Какая нахрен максималка,если все остальное вообще в грязи валяется похрюкивая.Вспоминайте по чем были Кэш,Зэк,Кардано и Нео в 2017г?? Старые монеты,сейчас в полной за...це!Этот хоть 40% прошел-достижение.
При настоящей и адекватной коррекции деда,мне кажется альту теперь точно отправят в ад!
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:40
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:56
80-85% хая,будет примерное дно.Осталось дождаться хая,чтобы иметь хоть примерное представление куда ждать.Если это будет 40К,то минимум который сможем со временем увидать,будет порядка 6-8К,а 10К-100%!Но могут ведь запереть еще выше-потолка то нет теперь.Минимум будет..со временем.Тренды имеют свойство меняться.
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