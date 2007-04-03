Додано: Суб 02 січ, 2021 20:58

andrein написав: Перехай конкретный. Себестоимость майна битка на видеокартах (найсхэш) на укр.розетке сейчас 3200 usd за 1 биток. Это без учёта стоимости оборудования.

Летите тетерева, летите. Перехай конкретный. Себестоимость майна битка на видеокартах (найсхэш) на укр.розетке сейчас 3200 usd за 1 биток. Это без учёта стоимости оборудования.Летите тетерева, летите.

себестоимость будет находится в диапазоне между 32000 и 40200 долларов

Шта?Майнинг битка уже года 4 убыточный на всем, кроме асиков!Кстати, я обещал прогноз себестоимости цены деда на конец 2021-го по аналогии с таким же прогнозом на конец 2020-го, который хорошо отработал. Так вот:1. Прирост хешрейта сети за 2020-й составил 45%, что немного. Но, во-первых, рост ограничивала массовая смена поколения асиков (старые S9 и иже с ними после халвинга просто стали неэффективными), а во-вторых, наводнения в Китае возле ГЭС, где концентрируется около трети всех майнинговых мощностей.2. Взлет цены всегда провоцирует взлет интереса к майнингу с лагом около 6 месяцев. Соответственно, в 2021-м нас ждет ускорение прироста хешрейта сети и за счет хайпа, и за счет решения выше-описанных сложностей 2020-го.3. Оцениваю его минимум в 2 раза, максимум - в 4 раза. Для расчетов беру среднее 3.4. Себестоимость майнинга 1 монеты сегодня при цене электроэнергии 4 цента/кВтч составляет - 10660 долларов, при цене 6 центов/кВтч - 13400. Соответственно, при росте хешрейта в 3 раза, в конце года5. Но! В 2021-м, как и в 2017-м и 2013-м, возможно движение к верхней части широкого ценового канала за счет дефицита монет, формируемых халвингом. По прошлому опыту апогей дефицита приходится где-то на отрезке 12-16 месяцев после оного (т.е., оценочно, май-октябрь 2021-го), что может задрать цену в несколько раз по отношению к себестоимости. Де факто, мы уже сегодня это видим