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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2142214321442145

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 182
1) дно вже було пройдено
30%
55
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
8%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
60
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Меня смущает, что опять основной рост на выходных идет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:34

а параллельный рост догикоина, выглядит как троллинг всего крипто дерьма.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:37

Собираюсь выйти из битка на 34000 +/-
di2gard
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:40

  di2gard написав:Собираюсь выйти из битка на 34000 +/-

Это правильно, любой продавши сейчас, даже чтоб спекульнуть, будет иметь тысячу возможностей купить биток по 30к, еще сотню по 20к, и с десяток по 15к
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:58

  andrein написав:Перехай конкретный. Себестоимость майна битка на видеокартах (найсхэш) на укр.розетке сейчас 3200 usd за 1 биток. Это без учёта стоимости оборудования.
Летите тетерева, летите. :)


Шта? :shock: Майнинг битка уже года 4 убыточный на всем, кроме асиков!

Кстати, я обещал прогноз себестоимости цены деда на конец 2021-го по аналогии с таким же прогнозом на конец 2020-го, который хорошо отработал. Так вот:

1. Прирост хешрейта сети за 2020-й составил 45%, что немного. Но, во-первых, рост ограничивала массовая смена поколения асиков (старые S9 и иже с ними после халвинга просто стали неэффективными), а во-вторых, наводнения в Китае возле ГЭС, где концентрируется около трети всех майнинговых мощностей.

2. Взлет цены всегда провоцирует взлет интереса к майнингу с лагом около 6 месяцев. Соответственно, в 2021-м нас ждет ускорение прироста хешрейта сети и за счет хайпа, и за счет решения выше-описанных сложностей 2020-го.

3. Оцениваю его минимум в 2 раза, максимум - в 4 раза. Для расчетов беру среднее 3.

4. Себестоимость майнинга 1 монеты сегодня при цене электроэнергии 4 цента/кВтч составляет - 10660 долларов, при цене 6 центов/кВтч - 13400. Соответственно, при росте хешрейта в 3 раза, в конце года себестоимость будет находится в диапазоне между 32000 и 40200 долларов.

Криптовалюты , рынок криптовалют

5. Но! В 2021-м, как и в 2017-м и 2013-м, возможно движение к верхней части широкого ценового канала за счет дефицита монет, формируемых халвингом. По прошлому опыту апогей дефицита приходится где-то на отрезке 12-16 месяцев после оного (т.е., оценочно, май-октябрь 2021-го), что может задрать цену в несколько раз по отношению к себестоимости. Де факто, мы уже сегодня это видим
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:17

  Zebra написав:
  di2gard написав:Собираюсь выйти из битка на 34000 +/-

Это правильно, любой продавши сейчас, даже чтоб спекульнуть, будет иметь тысячу возможностей купить биток по 30к, еще сотню по 20к, и с десяток по 15к

Хочется в это верить. Но сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:29

  di2gard написав:Собираюсь выйти из битка на 34000 +/-


іще трішки терпіння, колего! :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:59

Кто-то еще находится в позиции по битку? На каком уровне сливать...
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:02

  Patr1ot написав:Кто-то еще находится в позиции по битку? На каком уровне сливать...

33к было в самый раз, это 3х от крепкого уровня 11к, который долго не могли пробить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:04

Неслабый вынос стопов лонгистов (хоть и прогнозированный). Такой цирк только что видел на бинансе - спред 300 долларов. По битку, Карл, и на объемах!!!
zРадио
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